Jeremstar présente son spectacle : “Enfin sur scène !”

Dans le 12h30, le chroniqueur, humoriste et influenceur d’origine lyonnaise revient sur son désir de devenir célèbre.

Après une attente de deux ans due au Covid, Jeremstar (de son vrai nom Jérémy Gisclon) a pu remonter sur scène fin avril avec un premier spectacle intitulé “Enfin sur scène”.

Dévoiler sa “vraie story”

Dans ce spectacle, qui est également son premier One Man Show, Jeremstar revient sur ses dix années passées sous la lumière des projecteurs. Le Lyonnais alterne le récit des moments festifs partagés avec ses fans et des passages plus sensibles et profonds. Le but est de connaitre le “vrai Jérémy”.

Prêt à tout pour devenir célèbre

“Je fais partie de cette génération qui, je ne sais pas si c’est heureusement ou malheureusement, a grandi avec la téléréalité. Quand j’ai vu de parfaits inconnus devenir des stars en étant juste enfermés dans des maisons, je me suis dit ‘je ne vois pas pourquoi moi ce ne serait pas le cas’. J’ai donc été très rapidement attiré par la célébrité“, explique Jeremstar, qui précise aussi qu’il a développé des talents et lancé des concepts autour de la téléréalité.

Des procès

Dans son spectacle, Jeremstar tente “d’analyser mais aussi de dénoncer la téléréalité“, dit-il. Ce qui lui a valu des procès ; “j’ai eu beaucoup de procès parce que je dévoilais l’envers du décor. Très rapidement, c’est vrai que je me suis pas mal orienté comme lanceur d’alertes sur les dérives de la téléréalité, la drogue sur les programmes, la prostitution dans le milieu de la téléréalité. C’est vrai que j’ai donné un grand coup de pied dans la fourmilière“, précise l’influenceur.

“Enfin sur scène”, c’est à découvrir le 19 juin prochain au centre culturel et artistique d’Uccle.

■ Interview de Jeremstar réalisée par Vanessa Lhuillier et Fanny Rochez dans le 12h30