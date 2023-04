Jean-Marc Nollet : “Le nucléaire n’est pas une solution d’avenir”

Le co-président d’Ecolo, Jean-Marc Nollet, était l’invité de Bonjour Bruxelles. Il est revenu sur la position de son parti concerant le nucléaire. Pour les Ecolos, il ne faut pas prolonger plus de 2 réacteurs.

“Notre horizon, c’est le 100% renouvelable. Il est clair que sur la période de transition, de 2025 à 2035, nous avions une option retenue par la Belgique de création de centrales au gaz. Elle n’est plus possible aujourd’hui. Mais le nucléaire n’est pas une solution d’avenir.”

Pourtant, dans un sondage publié par le journal Le Soir, 70% des Belges sont favorables à la prolongation du nucléaire et souhaitent la construction de petites centrales. “Il y a un an, les Belges défendaient encore plus le nucléaire. Cela évolue. Pour nous, il faut prolonger deux réacteurs. Cela suffira.”

Doel 4 et Thiange 3 devraient permettre de tenir durant les hivers les plus critiques que seront 2025 et 2026.

Par ailleurs, Jean-Marc Nollet a reprécisé sa pensée quant aux petites centrales nucléaires. “Il faut attendre les résultats des recherches. On nous dit que cela pourrait être pour 2035 au mieux. Je ne suis pas contre la recherche, mais on n’a pas le temps d’attendre.”

Pour Ecolo, il faut rester dans l’accord de gouvernement. Les propositions du président du MR ne sont que de la communication pour le co-président des verts. “En 2050, on peut être 100% énergie renouvelable. Et pour la Belgique, cela sera 2035. Nous allons déposer un plan et des solutions d’ici la campagne électorale.”

■ Interview de Jean-Marc Nollet, co-président d’Ecolo, dans Bonjour Bruxelles, par Fabrice Grosfilley.