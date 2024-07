“Je peux m’asseoir avec vous ?” : l’émission d’été qui va à votre rencontre

Dès ce lundi et pendant un mois, la nouvelle émission d’été “Je peux m’asseoir à votre table ?” vous attend sur les ondes de Bx1, chaque jour de 13h à 14h.

L’idée est d’aller à la rencontre des Bruxelloises et des Bruxellois qui profitent de l’été en terrasse, dans les parcs, font une pause sur un banc ou dans l’herbe, et d’engager la conversation. L’échange qui s’ensuit est totalement spontané et improvisé, et suit les méandres des parcours de vie des un.es et des autres. Ce lundi, rencontre avec Alain, attablé place Sainte-Catherine.

Une émssion menée tour à tour par Camille Loiseau et Aline Walsdorf, à écouter tout l’été sans modération à 13h sur Bx1.be.