Jam’in Jette Indoor revient samedi pour la dernière fois au CBO : “On a des festivaliers au grand coeur”

Alors que la situation financière du festival n’était pas au beau fixe, un appel aux dons l’a remis sur pied. “On a des festivaliers au grand coeur. On a récolté 13 000 euros sur les 26 000 qui nous manquait”, se réjouissent les organisateurs. Ils étaient invités dans le 12h30.

Après l’édition outdoor de juin du Jam’ in Jette, les organisateurs ont dressé un bilan positif et ont remarqué que le déficit s’élevait désormais à seulement 3 000 euros. En effet, cet événement incontournable de la commune du nord-ouest, met un point d’honneur à rester gratuit, et cela n’est pas toujours évident financièrement. “Les subsides fuient, il faut se battre…”

C’est pour cette raison que les organisateurs avaient lancé un appel aux dons, mais ils ne souhaitent pas réitérer l’opération. “Par respect pour les festivaliers, on ne va pas faire un appel aux dons chaque année.”

► Revoir | Succès de foule au Jam’in Jette, mais l’avenir du festival est incertain

C’est donc grâce aux centaines de bénévoles que le festival se déroule chaque année, et ambiance tout le quartier. “Ils se donnent corps et âme pour que ce soit beau et accessible”. Concernant l’édition de demain, le Jam’ in Jette Indoor, il faut compter 10 euros, ce qui reste de la grande “accessibilité. “C’est pour des groupes de qualité, internationaux et avec même un after”.

Et il s’agira de la dernière édition dans l’occupation temporaire CBO (C’est bon d’être ouvert) à Jette. Celle-ci réunit plein d’associations et fait “vivre le quartier autour”. Pas encore d’indication sur le lieu des prochaines éditions.

■ Interview des organisateurs du Jam’in Jette au micro de Maël Arnoldussen