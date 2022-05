Izy, le service de trains “low cost” vers Paris, disparaît en juillet : voici ce que Thalys prévoit ces prochaines années

Les trains Izy, c’est fini ! Le service de voyages bon marché entre Bruxelles et Paris s’arrêtera le 10 juillet prochain. Cela annonce-t-il la fin des trains à bas coût sur le réseau à grande vitesse franco-belge ?

Les célèbres trains vert et mauve de Izy ne s’arrêteront bientôt plus en gare de Bruxelles-Midi. Le service avait été lancé en 2016 par le groupe Thalys et proposait des voyages à des prix modestes entre Bruxelles et Paris, à raison d’un voyage par jour en semaine et deux le week-end. Les billets démarraient ainsi à 15 euros, pour une place en strapontin, et étaient donc bien plus modiques que les tarifs proposés pour les Thalys.

La grande différence entre les Izy et les Thalys est la durée du trajet. Le voyage prenait ainsi près de 2h30 entre les deux capitales en raison du fait que ces trains Izy devaient emprunter la ligne ferroviaire normale entre Arras et Paris. Alors que les Thalys, toujours en route sur la ligne à grande vitesse, ne prennent qu’1h20 pour relier Bruxelles à Paris, et vice versa.

Le service Izy avait été suspendu suite au Covid-19 avant de reprendre timidement, en mai 2021, à raison d’un voyage par jour. Il fermera définitivement le 10 juillet prochain, a prévu le groupe Thalys dans un e-mail envoyé à ses voyageurs.

Eurostar Red et Eurostar Blue

Le groupe Thalys annonce à L’Écho et à la VRT qu’il souhaite regrouper tous ses voyages sous une marque unique et se rencontrer à terme sur les voyages à grande vitesse. L’objectif est de proposer des trajets plus courts, une offre de tarifs plus large, plus de services à bord pour les voyageurs et plus de possibilités d’annulation et de modification. Les tarifs à bas coût de Izy ne seront plus d’application, mais Thalys prévoit des promotions, comme des tarifs préférentiels dès cet été, ainsi que des prix spécifiques pour les jeunes de moins de 27 ans.

En outre, le groupe va bientôt fusionner avec Eurostar. Et c’est dénomination qui restera à terme : les Thalys deviendront des Eurostar Red et circuleront dans toute l’Europe alors que les Eurostra deviendront les Eurostar Blue, en direction de Londres.

1,2 million de passagers en trois ans

On peut s’interroger sur la décision de Thalys : alors que les voyages en train sont de plus en plus prisés, pourquoi ces trains bon marché sont-ils supprimés ? Il faut savoir que les Izy étaient en fait des anciennes rames de Thalys, qui pouvaient encore être en circulation pour quelques années. Toutefois, il reste surprenant que le service s’arrête alors que le groupe se félicitait de son succès avec 1,2 million de passagers embarqués sur les trois premières années d’exploitation des Izy.

L’objectif était de viser une clientèle de loisirs et cela semblait réussir. Selon une étude de Thalys, menée en 2018, 60% des voyageurs d’Izy ont indiqué qu’ils n’auraient pas pris le train et 30% qu’ils n’auraient pas du tout voyagé sans cette offre à bas coût.

La politique “low cost” semblait donc fonctionner, mais n’était pas forcément rentable pour Thalys.

Des nouvelles compagnies entre Bruxelles et Paris ?

D’autres compagnies pourraient se lancer sur le marché. La compagnie FlixTrain, du même groupe que les bus verts FlixBus qui proposent des voyages bon marché entre les villes européennes, avait lancé sa candidature pour ouvrir cinq lignes Paris-Bruxelles. C’était avant le Covid, mais le projet n’a pu être concrétisé. Et actuellement, aucun autre candidat à un lancement sur ces lignes à grande vitesse n’est annoncé.

Le futur groupe Eurostar, pour sa part, annonce de grandes ambitions avec 30 millions de voyageurs envisagés d’ici 2030, contre 18,5 millions avant la pandémie de Covid-19. Il reste à espérer pour les voyageurs une grille de tarifs plus large pour permettre au plus grand nombre de prendre à l’avenir ces trains à grande vitesse.

Grégory Ienco – Photo : Izy/agence Whyte