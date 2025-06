Ixelles nomme la place centrale du quartier Usquare d’après l’ex-rectrice Caroline Pauwels

La place centrale du futur quartier Usquare, en cours d’aménagement sur le site des anciennes casernes d’Ixelles, portera bientôt le nom de Caroline Pauwels. Cette ancienne rectrice de la VUB est décédée en 2022. La dénomination sera soumise au conseil communal d’Ixelles ce jeudi, en même temps que celles de cinq autres nouvelles voiries.

Ce choix symbolique rend hommage à une figure majeure de l’enseignement supérieur bruxellois. “Caroline Pauwels a œuvré sans relâche pour rapprocher les universités libres francophone et néerlandophone (l’ULB et la VUB, NDLR), défendre la liberté académique et donner un visage humain à l’université. Lui dédier la place centrale d’Usquare, c’est faire de ces valeurs un repère pour le quartier tout entier“, a souligné le bourgmestre socialiste Romain De Reusme.

Le quartier Usquare, en pleine transformation, doit devenir un espace universitaire, durable et ouvert à toutes et tous. Les noms des cinq autres voiries rendront hommage à la mémoire du lieu et à son identité intellectuelle : rue de l’Utopie, rue du Manège, clos des mariés, rue Lise Thiry et rue Marie Derscheid.

Du côté académique, la VUB a salué l’initiative. “Caroline Pauwels voulait abattre tous les murs entre le campus et la ville. Que la place centrale d’Usquare porte désormais son nom reflète admirablement sa vision“, a relevé le recteur de la VUB Jan Danckaert.

L’inauguration de la place est prévue durant l’été. Pensée comme un lieu de rencontres et d’activités, elle sera reliée à une future halle alimentaire. Avec trois nouvelles entrées et une mobilité douce privilégiée, le site veut tourner la page de son passé militaire et devenir un nouveau cœur battant d’Ixelles.

Belga – Photos : Belga / Perspective.brussels