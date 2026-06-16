Ixelles : la brasserie Toucan sur Mer annonce sa fermeture après 17 ans

Célèbre pour ses plats à base de fruits de mer, la brasserie Toucan sur Mer, à Ixelles, a annoncé sa fermeture sur les réseaux sociaux.

Dans un post Instagram repéré par nos confrères de la DH, la direction du Toucan sur Mer annonce ce mardi l’arrêt de l’activité du restaurant. Depuis 17 ans, l’établissement, situé avenue Lepoutre à Ixelles, attirait les clients avec des plateaux de fruits de mer qui ont fait sa renommée.

“Chers clients, chers amis, c’est avec beaucoup d’émotion que nous vous annonçons la fermeture définitive de Toucan sur Mer. Depuis 17 ans, vous avez été au rendez-vous. Repas de famille, anniversaires, retrouvailles, mariages… Nous avons eu le privilège de partager avec vous tant de moments précieux. Nous tenons à remercier chaleureusement nos clients, partenaires, fournisseurs et équipes pour leur confiance et leur fidélité au fil des années. Cette page se tourne, mais l’aventure continue. Toucan Brasserie poursuivra son histoire et continuera à vous accueillir autour de ce qui nous anime depuis toujours : le plaisir de la table, les huîtres, les fruits de mer et les beaux produits. Merci pour ces 17 années inoubliables”, expliquent Jean-Michel Hamon et Charlotte Résimont Hamon, le duo père-fille à la tête des deux restaurants Toucan.

“Beaucoup s’étonneront de cette décision. Pourtant, malgré une fréquentation souvent excellente et tous les efforts déployés par nos équipes, la réalité économique est devenue trop difficile. Ces dernières années, notre secteur a subi une succession de crises : pandémie, inflation, hausse des coûts de l’énergie et des matières premières, augmentation des charges salariales et évolution des habitudes de consommation. Aujourd’hui, être rempli ne suffit malheureusement plus à garantir la rentabilité d’un établissement. Nous avons tout tenté pour préserver cette activité, mais poursuivre dans ces conditions n’aurait plus été responsable ni pour l’entreprise, ni pour les femmes et les hommes qui l’ont fait vivre avec passion“, peut-on lire sur Instagram.

Toucan Brasserie, situé aussi avenue Lepoutre, continue son activité.