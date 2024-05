Ixelles et Uccle rebaptisent la rue Edmond Picard en rue Andrée Geulen

Une démarche symbolique des communes d’Ixelles et Uccle faisant du devoir de Mémoire et de la lutte contre l’antisémitisme une de leurs priorités. Le changement sera effectif le 1er novembre.

Les Conseils communaux d’Ixelles et Uccle ont approuvé le changement de nom de la rue Edmond Picard en rue Andrée Geulen. Une façon d’honorer la mémoire de la grande résistante Andrée Geulen, en donnant son nom à l’une des voiries qui sont à cheval sur les deux communes.

Qui étaient Edmond Picard et Andrée Geulen ?

Née en 1921, Andrée Geulen a risqué sa vie pour sauver des milliers d’enfants juifs lors de la seconde guerre mondiale et qui, à ce titre, a été reconnue par Yad Vashem comme Juste parmi les Nations, a reçu la nationalité israélienne à titre honorifique et fut nommée citoyenne d’honneur de la Commune d’Ixelles.

Pendant l’occupation, Mme Andrée Geulen, alors enseignante d’une vingtaine d’année dans une école bruxelloise, a fait preuve d’un courage extraordinaire en s’engageant dans des activités de sauvetage et en organisant la sortie des enfants juifs de leur famille d’origine et leur séjour dans des familles belges ainsi que dans des pensionnats. À partir de 1943, elle est entrée dans la clandestinité pour pouvoir continuer ses activités. Après la libération, Mme Andrée Geulen a prolongé son engagement et s’est alors investie pour récupérer les enfants dans les familles d’accueil et les ramener à leurs parents ou proches.

Edmond Picard (1836-1924) a été bâtonnier du Barreau de Bruxelles, écrivain belge et Sénateur et était un influent théoricien de l’antisémitisme mais aussi partisan de la hiérarchisation des races et auteur de propos racistes. “Même s’il a été considéré à l’époque comme un grand juriste et une figure importante de la vie intellectuelle belge, il n’était pas souhaitable de maintenir sur les territoires d’Uccle et d’Ixelles, le nom d’un citoyen dont les valeurs sont contraires à celles que défendent aujourd’hui les élus des deux communes“, expliquent les deux communes.

Le changement de nom à la faveur de Mme Andrée Geulen est donc l’occasion de contribuer à un travail de sensibilisation et de lutte contre l’antisémitisme, l’exclusion et le repli sur soi, ainsi qu’une opportunité de féminiser davantage l’espace public.

Changer le nom d’une rue : quelles démarches pour les habitants ?

La Commission Royale de Toponymie a été consultée et une de ses chambres a remis un avis positif. Ensuite, les citoyens habitants dans la rue Edmond Picard, les propriétaires de biens immobiliers et les personnes morales de la rue ont également été consultés par courrier et ont pu émettre des remarques.

Sur le plan administratif, le souhait des deux communes était de diminuer au maximum les désagréments pour les citoyens habitant dans cette rue.

Un nombre important de modifications seront faites de façon automatique et n’impliqueront aucune démarche pour les riverains. La modification du nom n’entrainera aucune démarche non plus pour ce qui concerne les cartes d’identité ou les titres de propriété.

Les communes notifieront elles-mêmes le changement de nom aux principaux fournisseurs et prestataires de services (fournisseurs d’énergie, de téléphonie, Vivaqua, Sibelga, …), à l’aide médicale urgente, aux différents ministères dont le SPF Finances (cadastre), à la Banque carrefour des entreprises, etc.

De plus, Ixelles et d’Uccle prendront en charge le changement d’adresse dans le registre national des personnes physiques ainsi que les frais de transfert de courrier auprès de Bpost pendant un an afin de minimiser les désagréments du changement de nom pour les habitants.

