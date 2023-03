Ixelles : Christos Doulkeridis annonce que la chaussée de Vleurgat sera mise à sens unique

Le bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis (Ecolo) était l’invité de Fabrice Grosfilley ce mercredi dans Bonjour Bruxelles. Il annonce que la chaussée de Vleurgat sera mise à sens unique. Elle sera fermée en direction de la place Flagey (donc en la descendant), sauf pour la circulation locale.

En début de semaine, la commune d’Ixelles a présenté le futur plan de circulation du quartier “Flagey-Étangs” . Mais le plan de circulation présenté n’est plus le même que celui prévu initialement en raison des nouveaux impératifs de chantier des tunnels “Bailli” et “Vleurgat” de l’avenue Louise. Un changement qui a eu des conséquences sur l’aménagement d’autres quartiers.

> REPORTAGE Ixelles : le plan Good Move de la zone “Flagey – Étangs” a été modifié puis validé

Invité de l’émission Bonjour Bruxelles ce mercredi matin, le bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis annonce un aménagement sur la chaussée de Vleurgat à la fin du mois de mai. “On avait prévu de mettre un verrou à l’endroit de l’arrêt de bus, entre l’arrêt et les étangs. On ne va pas le faire cette fois-ci. L’idée reviendra plus tard. Cela dit, on ne fait pas rien non plus. C’est un carrefour qui est extrêmement embouteillé. L’idée ici est, à partir du mois de mai, d’essayer de fermer et de ne plus permettre que les voitures qui viennent de l’avenue Louise – et qui descendent sur la chaussée de Vleurgat – puissent arriver à la place Flagey. Donc il y aura un sens interdit, sauf pour la circulation locale, pour descendre la chaussée de Vleurgat. On maintiendra la rue Lesbroussart à deux bandes pour ne pas être bloqués.”

De nouveaux panneaux de signalisation seront affichés pour indiquer les sens de circulation possibles.

