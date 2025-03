Interruption du métro 2 et 6 après une surchauffe de câble au métro Porte de Hal

La circulation des métros 2 et 6 est interrompue entre Gare du Midi et Trône à cause d’un “incident technique”, rapporte le site web de la STIB.

Une surchauffe de câble à la station de métro Porte de Hal est à l’origine de cette interruption, c’est ce que nous confirme Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. L’intervention des pompiers était toutefois très limitée, souligne-t-il.

En attendant une remise en route, la STIB conseille d’utiliser à la place les lignes de métro 1 et 5 et les lignes de tram 4 et 10.

BX1 – Photo : Belga