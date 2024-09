Inter-Environnement Bruxelles dénonce le réaménagement de la galerie Bortier

Inter-Environnement Bruxelles (IEB) dénonce le projet de réaménagement de la galerie Bortier mené par la Ville de Bruxelles. Pour la fédération de comités de quartier et d’associations de défense de l’environnement en Région bruxelloise, cela s’est fait “sans cadre légal”.

Plusieurs commerces de bouche vont rejoindre à l’automne les bouquinistes qui font la renommée de la galerie Bortier, située à deux pas de la gare Centrale à Bruxelles. L’idée est de faire coexister la culture avec des établissements proposant une nourriture “très qualitative”, a expliqué le promoteur Thierry Goor.

Mais le projet mêlant culture et Horeca se ferait “sans cadre légal“, selon Inter-Environnement Bruxelles. “Le déséquilibre entre les espaces consacrés aux nourritures du corps et celles de l’esprit est flagrant : huit cellules seront bientôt occupées par des commerces de bouche et seuls trois libraires, devenus alibis culturels, survivent au lifting“, déplore l’IEB dans un communiqué.

Et de préciser : “Or la Galerie Bortier, avec ses bouquinistes présents depuis 176 ans, est reprise au PRAS (Plan Régional d’Affectation au Sol) comme « Zone d’équipements d’intérêt collectif ou de service public » où les établissements commerciaux (HORECA ou autres) ne sont admissibles que s’ils constituent le complément usuel des affectations visées aux 8.1 et 8.2. Pour le dire plus simplement : l’Horeca peut, certes, être un complément, mais aucunement l’activité principale d’une telle zone. On est loin du compte ici !”

