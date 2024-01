Intempéries : la FEF réclame des alternatives ou un report des examens

Les services météo annoncent une situation compliquée sur les routes en raison des chutes de neiges abondantes et des conditions glissantes annoncées. Une situation qui risque de compliquer la vie des étudiants en pleine session d’examens. La Fédération des Étudiants Francophones demande des mesures.

Au vu du chaos annoncé, les établissements de l’enseignement supérieur ne peuvent penser adéquat d’organiser des examens comme si de rien n’était. La Fédération des Étudiants Francophones demande aux établissements de mettre en place des alternatives, ou d’organiser un report des examens pour les étudiants concernés qui ne sauraient être présents.

Les trajets des étudiants, des professeurs, et des membres du personnel vont être profondément affectés, et peuvent même s’avérer dangereux pour une partie d’entre eux. Une simple tolérance envers le retard ne suffira pas, il faut anticiper dès maintenant les conséquences et mettre en place un système d’alternatives ou de reports qui permettra à toutes et tous de passer leurs examens, et ce dans des conditions correctes, sans mise en danger inutile.

Entre tolérance et intransigeance

“Madame la ministre Bertieaux, nous vous demandons de veiller à faire en sorte à ce que tous les étudiants aient les mêmes chances lors de cette session d’examen”, insiste la FEF. “Il ne faut pas faire la sourde oreille face aux alertes météorologiques. De nombreux étudiants et étudiantes ne pourront se rendre à leurs examens, malgré toute leur bonne volonté et leur motivation. Ne gâchez pas tout leur travail, des solutions sont possibles”.

L’ULB a annoncé à Belga le maintien des examens de ce mercredi. Mais “nous avons demandé à nos professeurs de faire preuve de magnanimité en cas de retard”, a précisé l’université. La session de ce mercredi se tiendra bien aussi à l’UCLouvain. “Les étudiants et professeurs ont été appelés à prendre leurs dispositions”, a indiqué la responsable presse Isabelle De Coster à Belga. Les enseignants feront toutefois preuve de souplesse en cas de retard, et un éventuel report sera laissé à l’appréciation des présidents de jury. L’Ihecs, pour sa part, n’a pas prévu d’aménagement, estimant que “les étudiants et membres du personnel ont eu suffisamment de temps pour se préparer à ces conditions”.

Belga – Photo : Belga (archive)