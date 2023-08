Insécurité, migration : “Le fédéral se décharge sur Bruxelles”, estime Kalvin Soiresse

Le député bruxellois estime que le CD&V joue un rôle de pompier pyromanne.

La décision de ne plus accueillir des hommes seuls est “insensée”, a estimé ce matin le député bruxellois Kalvin Soiresse (Ecolo). “Je constate que cette décision a été prise sans aucune décision du gouvernement. Cest purement politique.” Il estime que le CD&V joue le rôle de pompier pyromanne en cette période pré-électorale, avec une ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, qui travaille sur la problématique de la gare du Midi, et avec une secretaire d’Etat Nicole De Moor qui annonce hier que le réseau Fédasil n’accueille désormais plus d’hommes seuls. “Nous allons agir au parlement et au gouvernement, notre vice-premier l’a déjà dit, cette décision n’est pas acceptable. Nous verrons ses explications et verrons si le Premier ministre prend son leadership“.

“Cette décision met la charge sur Bruxelles, le fédéral se décharge sur Bruxelles”, indique-t-il.

T.D.