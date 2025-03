ING conserve une ligne de crédit de 500 millions, Belfius n’abaissera pas la sienne

Selon Sven Gatz (Open Vld), ministre des Finances, le signal positif de l’existence d’une ligne de crédit de 1 milliard d’euros n’occulte pas pour autant une situation budgétaire “extrêmement mauvaise” et le caractère “absolument nécessaire” de mesures conservatoires dans le budget pour 2025.

La banque ING a informé le gouvernement bruxellois qu’elle conservait sa ligne de crédit de 500 millions d’euros. Belfius a quant à elle revu sa décision de réduire la sienne de 500 millions à 200 millions d’euros pour la Région bruxelloise, a annoncé jeudi le ministre bruxellois des Finances, Sven Gatz (Open Vld).

“Nous sommes heureux que les deux banques maintiennent leur ligne de crédit au même niveau qu’auparavant. Néanmoins, je dois continuer à souligner que le financement externe de la Région de Bruxelles-Capitale deviendra de plus en plus difficile tant qu’il n’y aura pas de nouveau gouvernement avec pleine autorité, qui réformera et réalisera des économies. Comme annoncé précédemment, je travaille donc sur des mesures conservatoires dans le budget de 2025. Elles seront discutées avec l’ensemble du gouvernement et, si possible, votées au Parlement bruxellois en tant que budget complet pour la seconde moitié de 2025”, a commenté le ministre Gatz.

Belga