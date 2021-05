Infrabel renouvelle 20 km de voies et remplace deux ponts métalliques datant de 1928

Infrabel procède depuis jeudi dernier et durant douze jours au renouvellement des voies de chemin de fer de la rocade ouest de Bruxelles tracée par la ligne 28.

Le clou du spectacle de l’opération menée tambour battant consiste au remplacement, dans le même mouvement, de deux ponts métalliques datant de 1928, à hauteur de l’ex-gare de Cureghem, (Anderlecht).

La ligne 28 relie Bruxelles-Midi à Schaerbeek. Elle est jugée stratégique pour la mobilité des voyageurs et des marchandises dans et autour de la capitale car elle permet de dédoubler l’usage de la Jonction Nord-Midi qui arrive à saturation. On y dénombre actuellement une cinquantaine de passages par jour, et un potentiel bien plus important.

4 millions d’euros

Le chantier de 4 millions d’euros est en grande partie financé par le Plan Boost, initié par le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, et approuvé par le conseil des ministres. Pendant la durée des travaux, des équipes techniques travaillent jour et nuit pour moderniser l’infrastructure entre les gares de Tour et Taxis et Bruxelles-Midi.

Au total, 20 km de voies (10 km de la L28) seront renouvelés. Selon Infrabel, les nouveaux rails sont légèrement plus hauts, plus larges et plus robustes que les anciens.

A Anderlecht, les quatre tabliers métalliques des deux ponts ferroviaires de la rue Emile Carpentier et de la chaussée de Mons seront remplacés par des tabliers en béton, beaucoup moins bruyants que les précédents. Les nouveaux ponts auront une durée de vie de 100 ans.

