Incendie à Molengeek : les étudiants ont été accueillis ce matin

Suite à l’incendie du bâtiment de Molengeek survenu samedi soir, le directeur a porté plainte.

Le bâtiment de Molengeek a été victime d’un incendie ce samedi soir, vers 19h30. Des matelas ont été incendiés, ceux-ci se trouvaient sous le porche de Molengeek. Le feu s’est ensuite propagé à la façade du bâtiment et au rez-de-chaussée.

Ce matin, le rez-de-chaussée a été condamné. Les étudiants ont pu être accueillis au 1er et 2ᵉ étage, nous rapporte le directeur de Molengeek, Ibrahim Ouassari. “Les employés de Molengeek ont été envoyés chez des partenaires sur d’autres sites. On a priorisé les étudiants pour qu’ils restent sur ce site et que cette cohésion puisse continuer entre eux.”

Une plainte déposée pour un incendie intentionnel

Le feu aurait été déclenché volontairement, selon le directeur et les pompiers. Une plainte est déjà déposée, il y a une enquête en cours.

“On a déjà lancé les procédures pour contacter les assurances, il y a déjà un expert qui est passé. L’idée est de réparer et sécuriser le plus vite possible. Il y a actuellement des planches en bois à la place des vitres. Réparer le plus vite possible pour passer à autre chose assez rapidement et faire en sorte qu’on puisse continuer nos activités comme d’habitude et que cet incident ne nous impacte pas dans notre mission à moyen termes.”

■ Une interview de Ibrhaim Ouassari par Anaïs Corbin