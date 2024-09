Inauguration de la nouvelle place Keym à Watermael-Boitsfort après des mois de travaux

Fraîchement réaménagée, la “nouvelle” place Keym a été inaugurée samedi après-midi par la commune bruxelloise de Watermael-Boitsfort, dans une ambiance festive et en présence de nombreux riverains. Après près d’un an de travaux, cette place de plain-pied offre un “espace de convivialité“, entre végétalisation, circulation sécurisée et aires de jeux et de détente.

Le réaménagement donne la priorité aux usagers doux en “développant une circulation sécurisée pour tous et en améliorant la qualité commerçante“, explique la commune.

Les passants peuvent désormais profiter de larges zones de rencontre et d’échange, agrémentées de plantations et mobiliers urbains articulés en “petits salons”. Un vaste espace totalement dégagé a été maintenu devant la galerie commerçante pour permettre au marché de s’y dérouler.

De grandes surfaces ont été végétalisées, “avec des arbres, des fleurs et de l’eau“. Au point le plus bas de la place, une noue – sorte de fossé peu profond et végétalisé – récoltera les eaux de ruissellement pour créer un “îlot de fraicheur“.

Les commerces sont toujours accessibles via les voies de circulation maintenues, où la vitesse est dorénavant limitée à 20 km/h. La place devient ainsi une “zone résidentielle” où les piétons, PMR et cyclistes sont prioritaires. “Pour un trafic apaisé, seule la rue du Roitelet sera mise à sens unique, tandis que l’accès au parking souterrain de 100 places se fera via la rue des Arcades“, précise la commune.

Les espaces minéralisés ont été harmonisés avec un matériau naturel et local: des pavés de terre cuite posés sur champ, qui n’absorbent pas trop la chaleur en été et ont l’avantage de ne pas être glissants par temps de pluie.

Le budget total du projet s’élève à 3,3 millions d’euros, en grande partie financé par la commune et le reste, soit 470.000 euros, par la Région.

Belga – Photo : BX1