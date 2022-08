Immobilier : les jeunes de moins de 30 ans sont moins nombreux à acheter dans la capitale

La Fédération des notaires a dévoilé son premier baromètre immobilier des jeunes acquéreurs : il confirme que les jeunes Bruxellois de 18 à 30 ans sont bien moins nombreux à acquérir un bien dans la capitale par rapport au reste de la Belgique.

Outre son habituel baromètre immobilier diffusé tous les six mois, la Fédération belge des Notaires (FedNot) a décidé de prolonger l’analyse du premier semestre 2022 en s’intéressant plus précisément aux jeunes acquéreurs de bien immobiliers, âgés entre 18 et 30 ans. Selon le baromètre des six premiers mois de l’année, ils représentaient 29,8% des acheteurs de biens immobiliers, contre 27,9% en 2021 et 30,5% en 2017. L’âge moyen des acquéreurs reste en effet plus élevée sur l’ensemble de la Belgique : entre 38 ans (en provinces d’Anvers et de Flandre Orientale) et 43 ans (dans le Brabant wallon).

Le baromètre pointe encore que sur l’ensemble de la Belgique, les jeunes dépensent moins que le prix médian global pour acquérir une maison ou un appartement, même si ce prix est en hausse de 7,8% par rapport à 2021.

11,6% des maisons bruxelloises achetées par des jeunes

La fédération des notaires pointe que les jeunes achètent peu de maisons en Région bruxelloise : seulement 11,6% des maisons achetées durant le premier semestre 2022 l’ont été par des acheteurs âgés de 18 à 30 ans, contre 23,4% en ce qui concerne les appartements. Ces jeunes ont déboursé un prix médian de 238 000 euros pour un appartement et de 365 000 euros pour une maison, soit des prix en hausse de 7,35% par rapport à l’an dernier.

Concernant les communes, la Ville de Bruxelles est la plus prisée pour les maisons (16,6% de jeunes acheteurs) devant Anderlecht (15,6%). Et pour les appartements, Saint-Gilles passe en tête (33% des jeunes acheteurs) devant Schaerbeek (29,9%) et Anderlecht (25,2%).

► Lire aussi | Près de 45 000 Bruxellois ont quitté la capitale pour la Flandre ou la Wallonie en 2021

Plus de 560 000 euros en moyenne pour une maison

Selon le baromètre immobilier interactif de notaire.be, qui compare le prix des appartements et maisons sur le temps long, le prix de vente moyen d’une maison est passé à 565.866 € en Région bruxelloise, soit une hausse de 5% entre 2021 et 2022. Concernant le prix de vente moyen d’un appartement, celui-ci est passé à 275.321 €, soit une augmentation de 1% par rapport à l’an dernier. Des disparités sont toutefois toujours importantes entre le nord-ouest et le sud-est de Bruxelles, principalement.

► Sélectionnez chaque commune sur nos cartes interactives ci-dessous pour découvrir les prix moyens dans votre commune

Gr.I. – Photo : Belga/Benoît Doppagne