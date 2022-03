“Imaginez qu’il s’agisse d’une autre capitale européenne” : l’Ukraine partage une vidéo-choc de Paris bombardée

La vidéo aurait pu mettre en scène Bruxelles, Berlin ou Rome : dans une courte capsule partagée vendredi soir par la Rada, le Parlement ukrainien, on découvre en images de synthèse plus vraies que nature l’attaque de la Tour Eiffel, le passage d’avions de chasse au-dessus de la capitale française et le bombardement de Paris.

La vidéo s’achève par un message laconique : “Imaginez seulement qu’il s’agisse d’une autre capitale européenne. Nous nous battrons jusqu’au bout. Donnez-nous une chance de vivre. Fermez l’espace aérien au-dessus de l’Ukraine, ou envoyez-nous des soldats de l’air“, est-il indiqué en blanc sur fond noir, avant de conclure avec une citation du président ukrainien Volodymyr Zelensky : “Si nous tombons, vous tombez“.

Would the famous Eiffel Tower in #Paris or the Brandenburg Gate in #Berlin remain standing under endless bombing of Russian troops?

Do you think that does not concern you?

Today it’s #Ukraine, tomorrow it will be the whole of #Europe. Russia will stop at nothing. pic.twitter.com/vi6z5UWV8q

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 11, 2022