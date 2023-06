Ville de Bruxelles : le PS compte désormais un élu de moins

Le conseiller communal socialiste de la Ville de Bruxelles Mourad Maimouni a annoncé ce lundi, en début de séance du conseil communal, qu’il siégerait désormais comme indépendant.

Mourad. Maimouni est fort actif dans le quartier du Palais du Midi, sous lequel la Région a prévu de faire passer le métro Nord-Sud et que les autorités ont décidé de démanteler partiellement en raison de difficultés rencontrées en recourant à une technique moins chronophage et invasive. Ce complexe qui héberge, outre des installations sportives, des commerces.

Sans toutefois citer nommément le Palais du Midi, Mourad Maimouni a indiqué en début de séance qu’il ne se retrouvait plus en capacité, au sein du groupe socialiste, de continuer à défendre les plus démunis. En marge de la séance, il a précisé que sa décision à portée plus large avait été prise il y a une dizaine de jours, soit avant la décision de la Région et de la Ville de procéder au démantèlement de l’intérieur du Palais du Midi et de poursuivre la construction du tunnel selon une méthode plus classique.

“On ne peut pas faire de la politique contre l’avis des gens”

“Des grosses lignes de désaccord avaient vu le jour et n’ont malheureusement pas pu se résoudre“, explique-t-il au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles ce mardi matin, tout en soulignant la différence entre le PS à Bruxelles et le PS de la Ville de Bruxelles où les politiques “ne sont pas les mêmes”.

Parmi les reproches évoqués par le désormais conseiller indépendant : la gestion du plan Good Move, le suivi de l’accompagnement des commerçants de l’avenue Stalingrad concernant le chantier du Métro 3 et le manque de consultation des citoyens.

“Je ne comprends pas cet entêtement de vouloir maintenir un projet qui ne convient pas aux habitants. (…) On ne peut pas faire de la politique contre l’avis des gens”, déclare-t-il.

Le PS, toujours le groupe le plus représenté

Mourad Maimouni avait récolté quelque 1.000 voix de préférence lors du scrutin local de 2018 et plus de 3.000 voix depuis la 49e place sur la liste PS lors du scrutin régional de 2019.

Le groupe PS compte désormais 17 sièges. Il est de loin le groupe le plus représenté au conseil communal, devant le MR qui compte désormais 10 sièges, via l’arrivée, lundi, de Filiz Güles (ex-DéFI), Ecolo-Groen (9 sièges), DéFI (désormais 3 sièges), le PTB-PVDA (3 sièges), Les Engagés-CD&V (2 sièges), one.brussels – Vooruit (un siège) et la N-VA (1 siège).

Avec Belga – Photo : Ville de Bruxelles

■ Une interview du conseiller communal Mourad Maimouni au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles