“Il y a de bonnes raisons de croire en l’avenir” : le Roi Philippe a prononcé son discours de Noël

En ce jour de réveillon, le Roi Philippe a prononcé son traditionnel discours de Noël et de Nouvel An. Le Roi appelle à rendre courage à ceux qui perdent espoir.

Le discours annuel de Noël et de Nouvel An, prononcé par le Roi Philippe, est marqué par une année éprouvante : “Après la crise du Covid, nous espérions un retour à la normale“, commence-t-il. Le Roi Philippe a évoqué le conflit en Ukraine, “une guerre cruelle et insensée qui prétend remplacer la force du droit par le droit de la force“. La crise énergétique a été mentionnée : “Pour un grand nombre de nos concitoyens, les factures d’électricité, de chauffage et d’alimentation sont devenues une préoccupation quotidienne. Cette précarité est une grande source d’inquiétude“. Le souverain cite également la crise climatique, dont les effets se font déjà ressentir dans notre pays : “Après le déluge et les inondations de l’été 2021, c’est une sécheresse sans précédent qui a frappé notre pays“.

“Toutes ces crises peuvent nous décourager et mener à des sentiments d’impuissance et d’angoisse“, admet-il. Selon le Roi, cependant, “il y a de bonnes raisons de croire en l’avenir“. Le Roi ajoute : “ En Belgique, nous avons la chance de vivre dans une société démocratique qui – même si elle n’est pas parfaite – reste solide“.

Philippe note la solidarité dont ont fait preuve de nombreux citoyens en favorisant l’hébergement et l’insertion des réfugiés alors que le réseau d’accueil belge est sous pression, en s’investissant dans l’accompagnement des personnes dans la précarité, de malades ou vivant avec un handicap. Il salue aussi le sens des responsabilités des jeunes et de ceux qui ont adapté leur comportement pour réduire leur consommation énergétique.

“Plus que jamais, chaque acte que nous posons, si petit soit-il, chaque geste de bienveillance, chaque attention à l’égard de la planète, fait la différence. Cela doit nous donner du courage – et de l’espoir“, termine le Roi Philippe.

La rédaction avec Belga – Photo : Belga/Johanna Geron