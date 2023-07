Il y a 10 ans, le roi Albert II annonçait son abdication

Malgré les doutes sur ses capacités et son image de “garçon un peu emprunté”, Philippe n’a pratiquement pas été pris en défaut au cours de la dernière décennie.

Lorsque le Palais royal fit savoir, peu après midi, le 3 juillet 2013, que le roi Albert II s’adresserait à la population le soir même par le biais d’un message vidéo, tout le monde se doutait de ce qui allait arriver. Des rumeurs sur une éventuelle abdication circulaient depuis un certain temps et à ce moment-là, avec ses 79 ans, Albert II était déjà le monarque le plus âgé de l’histoire de Belgique.

À 18 heures, le Roi confirma effectivement ce qu’on pressentait et déclara que son âge et sa santé ne lui permettaient plus d’exercer ses fonctions de façon optimale. Le 21 juillet 2013, à l’occasion de la fête nationale, il passera le flambeau à son fils Philippe, après un peu moins de 20 ans de règne. Albert II devint ainsi le premier monarque belge à renoncer volontairement au trône. Dans tout le pays, des doutes sur les capacités du prince héritier Philippe s’étaient créés au fil des années.

■Récit d’Arnaud Bruckner