“Il était temps” : Unia sort pour la première fois un rapport dédié à ses activités à Bruxelles

Pour la première fois, Unia propose un rapport annuel consacré entièrement à ses activités en Région bruxelloise. Patrick Charlier, le directeur de l’ex-Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, était l’invité du 12h30.

“Nous disposions des chiffres bruxellois, mais pas de rapport dédié à la région. En Flandre et en Wallonie, les rapports existaient déjà depuis plusieurs années, liés au fait que nous avons des services locaux. À Bruxelles, nous n’en avons pas, puisque notre siège y est implanté”, explique Patrick Charlier. “Nous avons donc fait un effort, et nous allons continuer. Il est intéressant de comparer les réalités de la discrimination. Elles ne sont pas toujours les mêmes dans un environnement urbain qu’en Flandre et Wallonie”.

Selon le rapport, Bruxelles semble souvent en avance sur les questions de discriminations comparé aux autres régions. “Je pense notamment aux tests de situations, prévues à la fois en matière d’emploi et de logement”, détaille-t-il encore. En revanche, certains points doivent encore être améliorés. “Il faudrait encore augmenter le nombre de logements accessibles et adaptés. Pour le moment, il y a une tension, et donc le risque discriminatoire augmente”.

■ Patrick Charlier, directeur d’Unia, au micro du 12h30.