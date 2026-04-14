Huit policiers repris individuellement dans le réquisitoire du dossier Sourour Abouda

Cette citation des policiers ne signifie pas que ces derniers seront forcément renvoyés devant le tribunal correctionnel. L’audience du 23 juin déterminera également si des devoirs complémentaires sont nécessaires.

Lundi, les avocats de la famille avaient signalé que cinq membres de la famille de Sourour Abouda s’étaient constitués partie civile contre huit policiers et contre la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

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Le 12 janvier 2023, une patrouille de la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles avait d’abord procédé à la privation de liberté de Sourour Abouda peu avant 06h00, rue Américaine à Ixelles, pour troubles à l’ordre public. Les policiers l’avaient ensuite conduite dans l’une des cellules du “RAC”, situés au sous-sol du centre administratif de la police fédérale, rue Royale à Bruxelles. Sourour Abouda y est décédée deux heures plus tard.

Huit policiers sont nommément repris dans l’enquête sur le décès de Sourour Abouda. Deux d’entre eux ont emmené la victime au commissariat, avait indiqué lundi Me Maxime Nardone, tandis que six autres étaient chargés de surveiller la cellule du centre administratif de la police fédérale dans laquelle elle est décédée.

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Dès la fin de l’enquête sur le décès de Sourour Abouda, le parquet général avait requis le renvoi en correctionnelle de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles pour homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution.

Belga