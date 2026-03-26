Hosni Essaouiki sur la fermeture des commerces la nuit dans le quartier Nord : ” J’appelle ça des mesures pansements”

Hosni Essaouiki, président de l’association des commerçants de la place Liedts à Schaerbeek et vice-président de la Fédération bruxelloise des Engagés était l’invité de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Il répondait aux questions de Vanessa Lhuillier.

Les commercants du quartier nord veulent introduire un recours auprès du Conseil d’Etat en extrême urgence. Ce recours est contre le plan de sécurisation du quariter Nord qui impose la fermeture des commerces entre 1h et 6h du matin.

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Hosni Essaouiki, le président de l’association des commerçants de la place Liedts à Schaerbeek, a exprimé sa crainte concernant l’impact d’une telle mesure sur les commerçants bruxellois. “Le souci c’est qu’on a laissé pendant deux ans une situation s’aggraver pour des jeux politiques, pour une histoire de maïorat. Ce hotspot a été identifié depuis plus de deux ans. Ce n’est pas quelque chose qui tombe du ciel du jour au lendemain. Et malheureusement, rien n’a été fait. Là, tout le monde se réveille et d’un coup on veut prendre des mesures super rapides. Moi, j’appelle ça des mesures pansements, pas plus, de fermer les commerces de 1h à 6h du matin. On va pénaliser des citoyens qui respectent la loi pour des citoyens qui ne la respectent pas.“

Rédaction