Hors Cadre : dans les coulisses de Thalys, désormais devenu Eurostar

Depuis ce dimanche, ne dites plus Thalys, mais Eurostar. La marque commerciale aux trains rouges n’existe plus, reprise par la compagnie aux rames bleues. Après près de trente années de service à travers la Belgique, la France, les Pays-Bas et l’Allemagne, les deux entreprises ne forment désormais plus qu’une seule, et tous les trains porteront ainsi le nom d’Eurostar.

Quelques jours avant la disparition de Thalys, nous nous étions glissés dans ses coulisses : quotidien du chef de bord et du conducteur, mais aussi du chef de quai et entretien de ces trains à grande vitesse.

■ Un documentaire de Arnaud Bruckner et Morgane Van Hoobrouck, avec Laurence Paciarelli et Nils Coenderaet