Hommage au Grand Jojo et à Toots Thielemans, fiesta et karaoké : revivez le Bal National en replay

Malgré la pluie, le public a répondu présent sur la place du Jeu de Balle.

Comme c’est la tradition, le quartier des Marolles accueillait ce mercredi soir, veille de la Fête Nationale, le Bal National. Un spectacle co-diffusé par BX1 et Bruzz et révélant toute la diversité belge en une soirée. Après deux éditions perturbées par le Covid-19, les spectateurs étaient nombreux pour retrouver cette fête populaire qui fait le charme de la capitale. Près de 10 000 personnes étaient présentes pour ces concerts gratuits.

Si vous n’étiez pas devant votre télévision ce mercredi soir, ne vous inquiétez pas : BX1 vous propose de revivre en replay et en intégralité ces quatre heures de concert. Cliquez ici pour danser et chanter avec Lou & The Hollywood Bananas, Boma & de Slagerparade, Alec Mansion & Thom Dewatt, Crazy Sir G. et The Amazing Flowers.

■ Résumé par Meryem Laadissi et Loïc Rey.