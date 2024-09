Home invasion mortel à Ixelles: deux hommes arrêtés à Lisbonne sont soupçonnés d’être les auteurs

Deux jeunes hommes d’origine brésilienne ont été arrêtés à Lisbonne, la capitale portugaise, soupçonnés d’être les auteurs d’un “home invasion” meurtrier fin août dernier à Ixelles, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles, confirmant une information d’un média portugais, cité par la Dernière Heure. Un mandat d’arrêt européen a été émis en vue d’obtenir leur extradition vers la Belgique.

Les deux suspects, âgés de 19 et 21 ans, seraient les auteurs d’un “home invasion” commis le 29 août dernier vers 04h00 rue Gachard à Ixelles, chez un étudiant de 22 ans qui hébergeait momentanément ses parents dans son studio. Il se serait agi d’un guet-apens. Les auteurs avaient pris rendez-vous avec le jeune habitant via Grindr, une application de rencontre pour les personnes de la communauté LGBTQI+, dans le but de s’introduire chez lui et de le voler. Les auteurs, munis d’une arme à feu, ont blessé l’étudiant et sa mère, et ont tué son père, âgé de 57 ans.

L’enquête en Belgique a permis d’interpeller Joao G.A., un homme de 24 ans. Il est sous mandat d’arrêt depuis le 30 août. Celui-ci aurait entretenu des contacts avec les deux auteurs suspectés des crimes, arrêtés à Lisbonne.

Selon un média portugais, les deux suspects s’en seraient déjà pris à deux autres victimes, avec un modus operandi similaire à celui de la rue Gachard, entre les mois de juin et septembre. Les victimes ont été séquestrées, violentées et dépouillées de leurs biens après qu’un rendez-vous avait été fixé avec les suspects.

Belga – Photo : Belga Image