Hockey : l’Orée vient à bout du Daring au terme d’un derby bruxellois serré

L’Orée, qui s’est imposée 2-1 face au Daring, a profité de la chute du Léopold au Braxgata (4-3) et du partage entre l’Herakles et le Racing (2-2) pour mener désormais seul le classement de la Belgian Hockey League, le championnat de Belgique messieurs de hockey, à l’issue de la 3e journée de dimanche. Le ‘remake’ de la finale de la saison dernière entre le Dragons et le Waterloo Ducks a lui accouché d’une souris: 0-0.

Les trois clubs bruxellois de l’Orée, du Léo et du Racing étaient sortis indemnes des deux premières journées, totalisant le maximum de points, mais seul le club woluwéen a réussi à garder son invincibilité dimanche.

Le Léopold de Tom Boon a en effet mordu la poussière 4-3 à Boom, avec notamment un triplé de Loïck Luypaert pour les Anversois en première mi-temps. Le Racing a lui mené 1-2 en plaine lierroise avant de se faire rejoindre juste avant la pause et rester stérile en seconde période, permettant au Red Lions Nicolas De Kerpel et ses équipiers d’arracher leur premier point de la saison.

Sur son terrain de l’avenue des Grands Prix, l’Orée de John-John Dohmen a pour sa part arraché la victoire dans les deux dernières minutes grâce à un pc transformé par Micael Domene. La tête d’affiche de cette fin de double week-end se situait à Brasschaat où le champion en titre du Dragons accueillait son dauphin du Waterloo Ducks. Malgré cinq pc pour les Canards, tous bien écartés par Loic Van Doren et sa défense, le score est resté vierge au terme des 70 minutes de jeu. Notons encore le partage 3-3 entre La Gantoise et le Beerschot et la courte victoire de Louvain 4-3 à domicile devant l’Antwerp.

L’Orée en tête, le Daring en bas de classement

Au classement, derrière l’Orée, seule équipe avec encore le maximum de points (9), suivent à 2 unités le Racing (7) et à 3 le Léopold et Louvain (6). Les Gantois de Pascal Kina sont 5e avec 5 points, devant le Dragons, le Daring et le Braxgata (4). Le Waterloo Ducks (2) devance 2 clubs anversois ayant décroché leur première unité, Beerschot et Herakles, tandis que l’Antwerp n’a toujours pas ouvert son compteur (0).

