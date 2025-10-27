Passer la navigation
Halloween : du samouraï au croque-mort, les adultes aussi jouent le jeu

Dans quelques jours, citrouilles, monstres et sorcières vont envahir les rues. Halloween approche, et cette année encore, les déguisements font un carton. Et pas pas seulement chez les enfants. Costumes effrayants, maquillages spectaculaires ou encore soirées à thème : les adultes aussi se prennent au jeu. Immersion dans un magasin bruxellois en plein rush.

Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet et Loïc Bourlard

27 octobre 2025 - 16h45
Modifié le 27 octobre 2025 - 16h45
 

