“Habiter (titre provisoire)” : le droit au logement s’expose en sons et en photos

Ils s’appellent Jules, Simona, Anne-Marie, Jean-Michel ou Mohammed. Leur point commun ? Ils ont connu la galère pour se loger. Leur expérience est passée devant l’objectif de la photographe Chloé Thôme, chargée de communication au RBDH (Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat), pour déboucher sur l’exposition immersive et itinérante “Habiter (titre provisoire)”. Chloé Thôme était l’invitée du 12h30.

“L’idée de cette expo est partie d’un double constat : se loger correctement à Bruxelles concerne de plus en plus de gens, et paradoxalement le droit au logement est principalement investi par les militants associatifs et quelques politiques mais très peu par le grand public.”, explique Chloé Thôme. L’une des missions du RBDH est de rappeler que le droit à un logement abordable et décent est inscrit dans notre constitution, au même titre que le droit à l’éducation et la santé, rappelle la photographe. “Pourquoi ce droit est-il moins investi? C’était l’une de nos questions.” L’idée était aussi d’humaniser ces statistiques.

L’exposition présente les portraits grandeur nature de sept personnes qui ont accepté de témoigner, avec chaque fois un témoignage sonore. “Certains témoignent de situations difficiles, d’autres ont trouvé une réponse à la difficulté de se loger, par la colocation, par exemple.” “Le dispositif permet au public d’être comme invité dans l’intimité de leur logement et de les écouter sur leur manière d’habiter la ville.”, explique encore Chloé Thôme.

L’expo voyagera dans plusieurs communes. Pour les dates et lieux de l’expo : c’est ici

