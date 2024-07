Guet-apens homophobes à Bruxelles: “C’est le bout de l’iceberg”

Dans l’ouest de Bruxelles, cinq agressions homophobes en deux semaines ont été confirmées par le parquet. Ses agressions se sont multipliées ces dernières semaines sur les territoires de la zone de police Ouest (Molenbeek, Jette, Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren et Koekelberg) et de la zone Midi (Anderlecht, Saint-Gilles, Forest). Le mode opératoire est chaque fois le même : un rendez-vous proposé à un homosexuel dans un parc, via une application de rencontres. Mais une fois sur place le piège se referme : la victime est rouée de coups et parfois même dépuillée par plusieurs hommes. Les associations appellent à la prudence lors de l’utilisation de ces applications et encouragent les victimes à toujours porter plainte ou au moins à signaler toute agression dans une association. Actuellement, seuls 15% des signalements se transforment en plainte.

■ Reportage Jim Moskovics, Nicolas Scheenaerts et Pierre Delmée