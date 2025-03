Gros embarras de circulation sur le ring intérieur de Bruxelles à cause d’un camion en feu

Le trafic est fortement perturbé mardi en début de soirée sur le ring de Bruxelles à hauteur du viaduc de Vilvorde.

Un camion chargé de foin a pris feu à cet endroit vers 16h00. Les pompiers sont sur place, mais la maîtrise du sinistre exige du temps. Les voies de droite et du milieu sont impraticables et le temps de parcours est rallongé d’une heure et demie en circulation intérieure.

Le centre flamand du trafic conseille d’éviter si possible la zone et d’opter pour des itinéraires alternatifs. Les automobilistes devant rejoindre Anvers ou Malines emprunteront de préférence l’A12 et ceux désirant se rendre à Hasselt depuis Gand ou Bruxelles ont intérêt à y aller via Anvers. Le trafic ralliant la E19 vers Anvers ou la E40 vers Louvain depuis les échangeurs d’Ittre ou de Hal est dévié via le ring extérieur. Même chose pour les conducteurs venant de Grand-Bigard ou Strombeek-Bever et voulant rejoindre la E411 vers Namur, la E19 vers Anvers ou la E40 vers Louvain.

Belga – Image d’illustration