Greenpeace transforme le Berlaymont en “Trump Tower” lors d’une action à Bruxelles

L’ONG Greenpeace a projeté jeudi vers 05h00 une image transformant la façade du bâtiment du Berlaymont de Bruxelles, abritant la Commission Européenne, en une réplique d’une “Trump Tower”. Par cette action, Greenpeace voulait dénoncer une “attitude complaisante de l’Union européenne (UE) vis-à-vis de Donald Trump”.

Une quinzaine d’activistes ont été arrêtés peu avant 07h00 en marge d’une autre action prévue vers 07h30, avant d’être relâchés par la police.

Les dirigeants européens sont réunis à Bruxelles jeudi et vendredi pour un sommet consacré notamment à l’escalade au Moyen-Orient et à la situation en Iran, ainsi qu’à leurs répercussions sur les prix de l’énergie et la sécurité énergétique. D’autres dossiers, comme la compétitivité stratégique, la sécurité et la défense ou encore les migrations, figurent également à l’ordre du jour.

Par cette projection, avec un message “résister à l’agenda de Trump”, Greenpeace a voulu dénoncer “la dépendance persistante de l’UE vis-à-vis des États-Unis pour ses importations de pétrole et de gaz, le détricotage des réglementations européennes en matière d’environnement, de santé publique et de vie privée, ainsi que l’absence de résistance européenne face aux violations du droit international commises par les États-Unis.”

“L’Union Européenne doit s’opposer au chaos et à la cruauté que sème Trump, et protéger les citoyens et non les entreprises et les ultra-riches”, a déclaré Nadia Cornejo, porte-parole de Greenpeace Belgique. “Le président américain bafoue le droit international, et au lieu de lui résister, l’UE nous rend de plus en plus dépendants du pétrole et du gaz américains, pour rester dans les bonnes grâces de Trump et de ses amis milliardaires.”

Par ailleurs, Greenpeace critique la volonté des responsables européens de “simplifier” les règles, y voyant un risque d’affaiblissement des protections environnementales et de la vie privée. L’ONG dénonce également les pressions des États-Unis et de certains lobbys pour assouplir ces réglementations. Elle appelle au contraire à accélérer la transition vers les énergies renouvelables et une agriculture écologique afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles et renforcer la résilience face aux crises géopolitiques.

Greenpeace avait déjà mené une action dans le quartier Schuman de Bruxelles en janvier, pour dénoncer la dépendance gazière de l’UE à l’égard des États-Unis.

Belga