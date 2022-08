Grand-Place : le tapis de fleurs fait sensation auprès du public

Après quatre années d’absence et sous un soleil radieux, le public s’est déplacé en nombre pour admirer le tapis de fleurs.

Confectionné vendredi sur la Grand-Place, le tapis de fleurs attire le public. Ce samedi, les Bruxellois et autres touristes étaient nombreux à venir le contempler. Si certains ont choisi de voir cette œuvre de 70 m au plus près, d’autres ont préféré prendre de la hauteur et s’installer sur le balcon de l’hôtel de Ville. “C’est une vue différente parce que l’on peut voir la totalité du tapis et encore mieux apprécier le travail des personnes qui l’ont créé, et qui sont venues des quatre coins du monde“, explique un touriste.

Cette année, pour son 50e anniversaire, le tapis de fleurs rend hommage à la toute première édition. Datant de 1971, le thème était “Arabesque”. En 2022, le design est le même qu’à l’époque, mais il a tout de même été modernisé.

■ Reportage de Meryem Laadissi, Camille Dequeker et Djop Medou Mvondo