Grâce à leur participation à une émission française, des danseurs berchemois sauvent leur école

Dorénavant, les inscriptions sont en hausse. L’école “New Studio Jam” peut envisager des jours meilleurs.

Ils sont fans de hip-hop, de danse et forment la “NSJ Crew”. Une quinzaine de danseurs et danseuses ont participé récemment à l’émission française “La France a un Incroyable talent”. Grâce à des mouvements synchronisés, ils ont ébloui les jurés et sont arrivés en finale. Ce passage réussi à la télévision leur a permis de gagner en assurance et en maturité. Désormais des compagnies et des artistes souhaitent recruter les danseurs et danseuses.

L’école de danse sauvée

Ces jeunes font partie d’une école de danse située à Berchem-Sainte-Agathe, la “New Studio Jam”. En proie à des difficultés financières à cause de la pandémie du Covid-19, l’école a dû fermer pendant un certain temps et a même failli mettre la clé sous la porte. Mais la participation remarquée des jeunes danseurs lui a permis de rester ouvert. Grâce à cette visibilité, l’école attend dorénavant plus d’inscriptions et donc plus de moyens financiers.

■ Reportage de Diane Warland, Loïc Bourlard et Paul Bourrières