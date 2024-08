Gloria Garcia Fernandez : “Le PS doit d’abord régler ses conflits en interne à Molenbeek”

Gloria Garcia Fernandez, échevine de la Jeunesse et de la Propreté publique à Molenbeek et qui tirera la liste MR aux prochaines élections communales du 13 octobre, était l’invitée de 7h50 dans Bonjour Bruxelles ce matin.

Pour elle, remplacer Françoise Schepmans à la tête de liste pour le MR à Molenbeek lors des prochaines élections communales, n’était pas inattendu. “Cela n’a pas été une surprise car Françoise et moi, nous communiquons énormément. Quand elle m’a annoncé sa décision, j’étais prête“, a-t-elle répondu, interrogée par Fabrice Grosfilley.

L’objectif de ces élections communales d’octobre : “Avoir la main, soit être le premier parti à Molenbeek“. Ses atouts ? “Une équipe de 15 candidats et 45 femmes et hommes de terrain, motivés et déterminés à prendre la première place.”

Quant à savoir si le MR est condamné à gouverner avec le PS, Gloria Garcia Fernandez reste vague. “Je n’ose pas répondre à cette question aujourd’hui. Le PS doit d’abord régler ses conflits en interne. Pour gouverner, il faut une majorité solide et unie.”

L’actuelle échevine reste également prudente quand on lui demande ce qu’elle pense de l’actuelle bourgmestre socialiste, Catherine Moureaux. “C’est une femme autoritaire et intelligente. Elle a fait de son mieux. (…) J’ai un style très différent. Je serai plus proactive et inclusive. Les Molenbeekois n’ont pas été assez entendus. Il faut une gestion rigoureuse des finances publiques : se mettre autour de la table, fixer de nouvelles priorités et mutualiser ses forces.”

