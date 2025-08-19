Passer la navigation
Gérant de café tué à Anderlecht: le suspect placé sous mandat d’arrêt pour assassinat

L’homme de 50 ans qui a abattu un cafetier de 56 ans dimanche soir à Anderlecht a été placé en détention provisoire pour assassinat par le juge d’instruction, rapporte le parquet de Bruxelles mardi. L’homme comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil, qui devra alors se prononcer sur la poursuite de sa détention provisoire.

La fusillade a eu lieu dimanche soir vers 20h30 au café La Maison Haute, situé avenue d’Itterbeek à Anderlecht. Le gérant, âgé de 56 ans, était en conflit depuis un certain temps avec le locataire d’un des appartements situés au-dessus du café. Dimanche soir, ce locataire âgé de 50 ans est entré dans le café et a tiré quatre fois sur le gérant. La victime a été transportée à l’hôpital, mais elle a succombé à ses blessures.  Le suspect, âgé de 50 ans, a été arrêté peu après les faits.

Avec Belga 

19 août 2025 - 12h03
Modifié le 19 août 2025 - 12h03
 

