Garnissage et… kitesurf : deux entreprises bruxelloises parmi les nouveaux fournisseurs de la Cour

Les nouveaux Fournisseurs Brevetés de la Cour de Belgique ont été reçus ce jeudi par le Roi et la Reine.

Comme de coutume à cette période, le Palais royal désigne les entreprises qui entrent cette année dans le prestigieux cercle des Fournisseurs Brevetés de la Cour de Belgique, ces entreprises qui collaborent régulièrement avec le Palais, et que les souverains souhaitent ainsi récompenser “pour leur talent et leur professionnalisme“, explique ainsi l’asbl qui regroupe ces différentes enseignes. Les nouveaux titulaires ont ainsi été reçus, ce jeudi, par le Roi Philippe et la Reine Mathilde, au Palais royal de Bruxelles.

Parmi les sept entreprises désormais reconnues, on compte deux enseignes basées à Bruxelles. La première est la Maison Lachèze & Compagnie. Basée à Ixelles, ce tapissier-décorateur et garnisseur depuis trente ans. “Mes professeurs doivent être heureux, c’est leur rendre hommage, à eux et tous les artisans que j’ai recontré au cours de ma carrière. Ce n’est pas de l’ego, mais de la fierté”, explique ainsi Laurent Lachèze, interrogé par la RTBF.

Le kitesurf mis à l’honneur

Mais l’autre Fournisseur bruxellois est bien plus original : ainsi, la maison royale met à l’honneur la Belgium Kitesurf Association, elle aussi basée à Ixelles. Cette association représente et fait la promotion de cette discipline en Belgique, et fédère la communauté de ceux qui pratiquent ce sport dont… le Roi Philippe. En effet, on connaît la passion du souverain pour la discipline, qu’il avait notamment pratiqué dans une vidéo partagée en 2018 par le Palais royal. Il y a quelques années, le Surfers Paradise de Knokke-Heist avait aussi été récompensé comme Fournisseur de la Cour par le couple royal.

Au total, on recense désormais 134 Fournisseurs brevetés, répartis à travers tout le pays, même si bon nombre d’entre-eux sont basés dans la capitale et ses environs.

ArBr – Photo : Belga