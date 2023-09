Gare du Midi : le Conseil régional de sécurité bruxellois présente un plan d’action

Les membres du CORES (Conseil régional de sécurité bruxellois) réclament la mise en place rapide de mesures d’accueil pour les demandeurs d’asile. “Ceux-ci doivent être répartis sur l’ensemble du territoire national”, indiquent-ils dans un communiqué publié mardi par le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort à l’issue d’une réunion consacrée aux problèmes liés à la sécurité rencontrés à la gare de Bruxelles-Midi.

Lors de cette réunion, Rudi Vervoort a présenté les trois axes du plan d’actions coordonné de la Gare du Midi arrêté conjointement par les différents niveaux de pouvoirs (fédéral, régional et communal). Le premier, qui sera conduit par les services de police et l’Office des Étrangers, porte sur la lutte contre les phénomènes criminels et l’illégalité dans et autour de la gare. Le deuxième vise, lui, le phénomène de sans-abrisme, les problèmes de dépendances, de toxicomanie et de propreté dans le quartier de la gare. Enfin, le troisième axe prévoit des travaux d’adaptation de l’infrastructure.

► INTERVIEW // “Il y a une démission du Fédéral à Bruxelles dans les compétences régaliennes, qui sont aux mains de ministres flamands”

Les membres du CORES ont accueilli positivement l’initiative de l’élaboration de ce plan d’actions qui réunit l’ensemble des acteurs concernés et la prise en charge de la problématique visée, indique le communiqué. “Lors de cette réunion, il a aussi été rappelé la nécessité d’une approche globale comprenant le besoin d’une prise en charge des problématiques présentes dans et autour des autres gares bruxelloises et des stations de métro afin d’éviter le report de phénomènes sur le territoire bruxellois”, est-il ajouté.

Mardi matin en commission du Parlement bruxellois, Rudi Vervoort a une nouvelle fois invité le fédéral à “assumer ses responsabilités” dans le dossier de la sécurité à la gare du Midi.

Belga, photo : archive BX1