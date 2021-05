Garden-parties à 50 ? Les déclarations de Jambon loin de faire l’unanimité

Les fêtes privées au jardin avec jusqu’à 50 convives et sans traiteur autorisées à partir du 9 juin? La sortie de Jan Jambon est loin de faire l’unanimité et suscite des réactions irritées.

Mardi soir, lors d’une intervention télévisée dans l’émission “Cooke & Verhulst Show” sur la chaîne “Play Vier”, le ministre-président flamand, Jan Jambon (NVA) avait affirmé qu’il serait possible dès le 9 juin d’organiser des fêtes privées en extérieur dans son jardin, en invitant jusqu’à 50 convives, et cela avec ou sans traiteur, mais en respectant les protocoles actuellement prévu pour l’horeca, soit des tables de quatre personnes maximum, distanciées d’1,50 mètre, avec service à table.

Tuinfeest met 50 man vanaf 9 juni ook zonder cateraar https://t.co/RawJfvTRjJ — Nieuwsblad.be (@Nieuwsblad_be) May 18, 2021

“Nous allons autoriser les garden-parties jusqu’à 50 personnes à partir du 9 juin prochain, date à laquelle un assouplissement supplémentaire pourra avoir lieu“, avait ainsi déclaré Jan Jambon. “Traiteur ou pas traiteur, ça n’a pas d’importance. Le protocole qui s’applique aujourd’hui aux terrasses s’appliquera également aux événements dans les jardins.” “Cela signifie donc, entre autres, quatre personnes par table et une distance suffisante entre les tables.”.

Une mesure validée par le dernier Codeco?

Le cabinet du premier ministre Alexander De Croo nous confirme que cette mesure a bien été validée lors du dernier comité de concertation, le 12 mai dernier. De la même manière que “les réceptions et banquets à caractère privé à l’extérieur, dans les conditions prévues pour l’horeca.”, nous précise-t-on.

Mais les déclarations flamandes suscitent des réactions critiques. Sur la manière, notamment. Le président du CD&V se demande si c’est là une bonne façon d’informer les gens.

Is dat de manier waarop we de mensen informeren ? @alexanderdecroo @JanJambon pic.twitter.com/QPXl6JBlzY — Joachim Coens (@joachimcoens) May 18, 2021

Inapplicable

Sur le fond aussi, l’annonce interroge. Certes du monde en extérieur, sans même aller jusqu’à 50, en respectant les distances, cela impose une surface de jardin qu’il faut pouvoir s’offrir, et c’est loin d’être la norme. Mais la mesure est aussi jugée difficilement applicable. “Telle quelle, cela ne me semble pas une bonne idée. Déjà élargir la bulle à quatre personnes extérieures au foyer et différentes chaque jour, cela fait beaucoup de monde, mais 50 personnes au jardin sans contrôle, c’est d’un grand laxisme.”, commente Yves Van Laethem, le porte-parole du centre de crise.

La présence d’un traiteur peut à cet égard constituer une garantie. C’est pour cela que les activités sportives (jusqu’à 100 personnes à l’extérieur) ou les fêtes et réceptions (50 personnes) sont autorisées. “Il faut se garder de lever trop vite les jauges prévues pour le 9 juin“, poursuit Yves Coppieters. Le professeur de santé publique explique : “Il faut prioriser les activités structurées et encadrées par des professionnels, qui prennent la responsabilité de l’application et du respect des protocoles.” “Mais donner cette responsabilité à tout un chacun, c’est excessif“, conviennent les deux experts. Autrement dit, pour un banquet de mariage, on fait appel à des organisateurs d’événements, des professionnels, mais pour le barbecue au jardin, ce n’est pas le cas, c’est toute la différence.

Ne peut-on faire confiance aux gens? “Bien sûr“, répond Yves Coppieters, “mais il faut y aller progressivement. Les rassemblements non structurés sont plus à risque.” En outre, en cas de pluie, le danger, c’est de prolonger en intérieur.

“Les risques de contamination en extérieur sont faibles, c’est vrai“, rappelle encore Yves Coppieters, “mais il ne faut pas aller trop vite dans les relâchements non encadrés.”, conclut-il.

S.R. – Photo : Belga