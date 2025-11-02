Ganshoren : une marche aux lanternes en mémoire de Fabian

Ce dimanche 2 novembre, le parc Élisabeth à Ganshoren s’est illuminé de dizaines de lanternes lors d’une marche organisée au Cercle du souvenir pour Fabian. L’événement, inspiré de la tradition latino-américaine du Día de los Muertos, visait à honorer la mémoire de Fabian et de toutes les personnes disparues, dans une ambiance à la fois empreinte d’émotion et de lumière.

Une soizantaine d’habitants, proches et soutiens se sont rassemblés pour déposer des lanternes et des offrandes sur l’autel érigé en son hommage, avant de marcher ensemble à travers le parc. Musique, couleurs et bougies ont donné à ce moment une dimension à la fois collective, vivante et apaisée, malgré la douleur toujours présente.

Au-delà du souvenir, cette marche symbolique a également été un “appel à la justice et à la vérité“, rappelant que la mémoire de Fabian reste bien vivante au sein du quartier.

■ Explications de Michel Geyer et interview de Romain Vandenheuvel