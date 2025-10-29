Fuite de gaz dans la rue des Capucins: un périmètre de sécurité a été établi

Un périmètre de sécurité a dû être établi dans la rue des Capucins, perpendiculaire à la rue Blaes.

Une fuite de gaz a eu lieu dans la rue des Capucins, peu avant 13h ce mercredi, causée par un tuyau arraché sur un chantier.

Les pompiers ont déployé les moyens classiques, à savoir un officier, une autopompe et une ambulance. Vers 13h30, le porte-parole des pompiers Walter Derieuw annonce que la fuite a été colmatée par Sibelga et que la réparation définitive est en cours.

La rédaction – Photo : Siamu Bruxelles