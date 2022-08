Freddy Neyts sur Plan Good Move : “Organiser la circulation, oui, mais c’est devenu du harcèlement contre les voitures”

Premier duel avec la nouvelle formule de +d’Actu. Et la rentrée s’ouvre sur le Plan Good Move avec Bart Dhont, échevin de la mobilité à la ville de Bruxelles et Freddy Neytz, pensionné et habitant du centre-ville.

Depuis le 16 août, la circulation du Pentagone s’est modifiée, avec de nombreuses rues à sens unique et plus de pistes cyclables. Lors des débuts du plan dans le centre, de nombreux bouchons se sont formés, mettant en colère de nombreux automobilistes. Pour Freddy Neyts, pensionné, vivant dans le centre-ville et utilisant sa voiture, certains parcours dans les rues de Bruxelles semblent illogiques pour lui. “Quand on voit que pour aller d’un point à l’autre, il faut faire trois fois plus de distance, c’est-à-dire que pour faire un kilomètre, il faut en faire trois, (…) la consommation de CO2 est beaucoup plus grande“.

Et pourtant, ce n’est pas un plan jugé anti-voiture, selon Bart Dhont, échevin de la mobilité à la Ville de Bruxelles. “C’est justement l’inverse, c’est un plan de vie, c’est un plan pour créer une meilleure qualité de vie pour tous les Bruxellois”. “Ici, il s’agit de créer un cadre de vie qui est sûr, avec une qualité de l’air, la santé est très importante, mais aussi la sécurité routière“.

► À revoir : Plan Good Move dans le Pentagone : de nombreux changements de circulation prévus ce mardi

Des évolutions et réunions citoyennes à venir

Bart Dhont explique que dans un an, une nouvelle évaluation verra le jour. Et pour avoir des résultats, l’enquête auprès des citoyens débutera dans quelques mois. “Après cinq / six mois, on va commencer à capter toutes les données et aussi à faire des rencontres pour avoir des retours par rapport à ce plan. Et pour pouvoir identifier les problématiques et aussi pouvoir faire des propositions pour améliorer le plan“.

► Retrouvez ici duel avec Bart Dhont et Freddy Neyts

■ Camille Paillaud / Une interview de Fabrice Grosfilley