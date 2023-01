Fraude informatique : avez-vous vu ces deux individus à Bruxelles ?

À la demande du parquet d’Anvers, la police fédérale lance un avis de recherche à l’encontre de deux personnes accusées de fraude dans plusieurs villes, dont Bruxelles.

Selon le parquet d’Anvers, deux individus ont effectué plusieurs achats et retraits frauduleux notamment à Anvers, Malines, Ypres et Bruxelles entre le mois d’août et le mois d’octobre 2022.

Les achats ont été réglés à l’aide du paiement sans contact via les coordonnées bancaires du téléphone portable de victimes allemandes. Ces coordonnées bancaires ont été volées par la technique du « phising », soit une escroquerie via Internet.

Ils utilisaient différents noms et pseudonymes tels que “Sefer Halil” et “Onder Samir” ou des variantes de ceux-ci. Les deux suspects se déplaçaient en trottinette et en train.

Le 1er suspect est âgé d’une trentaine d’années. Il mesure environ 1m80, est de corpulence normale, a les cheveux foncés, une moustache et une barbe. Il s’exprime en allemand.

Le 2e suspect est une femme âgée d’une trentaine d’années. Elle mesure environ 1m65, est de corpulence normale et a de longs cheveux noirs. Elle s’exprime en allemand.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via e-mail : avisderecherche@police.belgium.eu. Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.

Photo : Police fédérale