François De Smet (DéFI) : “Hadja Lahbib n’a pas la capacité de diriger notre diplomatie”

Dans Bonjour Bruxelles ce matin, le président de DéFI et député fédéral François De Smet, est revenu sur l’intervention de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR) hier à la chambre.

Le patron des Amarantes estime que la ministre n’a pas convaincu. “Elle aurait pu dire non et refuser de délivrer les visas et elle essaie de nous expliquer qu’elle n’avait pas le choix. C’est faux.”

Doit-elle démissionner? “Je ne vois pas comment elle peux continuer.”, répond François De Smet. “Soit elle continue mais comment continuer avec au minimum deux partenaires de majorité qui lui ont retiré sa confiance soit elle doit démissionner. On ne va pas la faire revenir une nouvelle fois. On a tous les éléments nécessaires pour se faire une idée.”

Selon le député fédéral DéFI, il n’y a pas que trois issues possible, : “Soit la ministre démissionne dans les deux jours; soit PS et Ecolo doivent manger leur chapeau et renoncer à leurs pressions et nous expliquer comment fonctionner avec une ministre qui d’après eux ment, soit – et j’espère qu’on n’arrivera pas jusque là – on est dans une crise globale avec une Vivaldi qui s’effondre, ce que même nous ne souhaitons pas car nous avons encore besoin de ce gouvernement fédéral.”

