Forte mobilisation devant l’ambassade des Etats-Unis pour le droit à l’avortement

Une manifestation contre une révocation du droit à l’avortement aux Etats-Unis s’est tenu ce jeudi soir devant l’ambassade américaine.

C’est la plateforme Abortion wright qui est à l’origine de la manifestation. Un appel à la manifestation a été lancé voici quelques jours. Les manifestants étaient nombreux à brandir un cintre, symbole de l’avortement illégal.

Pour Lola Clavreul, directrice de la fédération des centres pluralistes de planning familial, il était important de venir manifester. “Nous voulons montrer notre sororité sans frontière. On connait l’impact que cela peut avoir en Europe dans les pays qui sont limitrophes de la Belgique. On doit encore améliorer les droits à l’avortement en Belgique. On a de plus en plus de mal à trouver un médecin qui pratique l’IVG.”

■ Interview de Lola Clavreul, directrice de la fédération des centres pluralistes de planning familial, par Yassine Mossati