Formation fédérale: les présidents de l’Arizona réunis autour de Bart De Wever

Les présidents de la coalition Arizona étaient réunis jeudi midi à la présidence de la Chambre autour du formateur Bart De Wever pour la deuxième fois depuis les élections communales du 13 octobre.

“J’espère que l’on peut avancer le plus rapidement possible, il faut augmenter le tempo sinon on ne va pas y arriver”, a commenté le président du CD&V, Sammy Mahdi, à son arrivée. Depuis la semaine passée, les fuites de notes de négociation se multiplient dans la presse. “C’est frustrant de voir que certains veulent donner plus d’informations à la presse qu’entre nous. Ils peuvent fuiter autant qu’ils veulent, on restera autour de la table pour trouver un accord le plus rapidement possible autour du marché de l’emploi, de la fiscalité, des pensions, etc. ” a assuré M. Mahdi.

Depuis la remise en selle de M. De Wever comme formateur début septembre, ce sont essentiellement les groupes de travail thématiques qui ont travaillé. La matière a été débroussaillée mais les grands arbitrages doivent encore avoir lieu entre les présidents ou délégué de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V. “Nous devons encore mener les discussions entre présidents de parti. Les dernières semaines nous avons discuté en groupe de travail où les parlementaires sont aussi présents. Dans le groupe central, entre présidents de parti, le travail doit encore commencer et en ce qui me concerne, ça peut commencer le plus vite possible”, a encore dit M. Mahdi.

Les cinq partis espèrent boucler un accord pour la fin novembre ou début décembre de manière à voter un budget au parlement avant la fin de l’année et de lancer les réformes annoncées dès 2025. Les perspectives financières de la Belgique pourraient inciter les cinq partis à presser le pas. L’agence Standard&Poor’s se prononcer sur la note de la Belgique vendredi.

Belga