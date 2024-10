Formation fédérale : le MR et les Engagés veulent poursuivre les négociations

Le MR et les Engagés veulent poursuivre les négociations en vue de former un gouvernement fédéral et ne plus perdre de temps, ont-ils fait savoir vendredi après l’annonce de Vooruit.

“La super note socio-économique n’est toujours pas équilibrée à notre égard. Les Engagés restent insatisfaits de celle-ci mais on a la possibilité de travailler sur une nouvelle mouture. Rien n’empêche de travailler en parallèle sur le socio-économique et sur les autres notes thématiques pour perdre le moins de temps possible“, a expliqué le président des centristes, Maxime Prévot, à la RTBF.

Le MR se montrait sévère à l’égard des socialistes flamands. “Je trouve cela assez regrettable. Il faut arrêter la comédie: vouloir des notes préalables qui soient déjà parfaites, alors on ne négociera jamais. Dans cette note (socio-économique), il a aussi plein de choses qui ne me conviennent pas“, a fait remarquer le président, Georges-Louis Bouchez.

Le temps presse

Au CD&V, l’on parlait d’une “occasion manquée“. Les chrétiens-démocrates formulent comme leurs collègues de nombreuses remarques sur la note socio-économique mais estiment que le temps presse.

“Il y avait un agenda de travail clair sur la table, y compris un accord pour venir avec une nouvelle version de la super note tenant compte des remarques de tous les partis. Le CD&V regrette que les négociations soient à nouveau ralenties. Le parti appelle chacun à revenir rapidement à la table des discussions“, disait-on.

“La seule façon de former un gouvernement”

Jeudi midi, les présidents et délégué des partis de la coalition Arizona (N-VA, MR, Engagés, Vooruit, CD&V) se sont retrouvés autour du formateur Bart De Wever. Ils ont parlé de l’agenda des travaux à venir maintenant que les groupes de travail thématiques (énergie, mobilité, défense, sécurité, immigration, etc.) ont été au bout de leurs discussions et qu’une note socio-économique couplée à un tableau budgétaire a été fournie par le formateur aux cinq partis. En principe, les arbitrages allaient commencer sur le résultat des groupes de travail thématiques parallèlement à un travail sur une nouvelle note socio-économique.

Vooruit estime inutile de se pencher sur ces groupes de travail thématiques tant qu’une nouvelle note socio-économique n’est pas mise sur la table. Les socialistes ne s’en cachent pas: le document est beaucoup trop proche de celui qui avait rejeté à la fin août. “Vooruit est prêt à prendre des décisions difficiles et à les expliquer. À condition que les efforts soient justifiés et que les charges soient équitablement réparties. Malheureusement, après des mois de négociations, ce n’est toujours pas le cas“, ont affirmé jeudi soir les socialistes. “Toute l’énergie doit à présent se concentrer sur le cadre budgétaire dans lequel les négociations peuvent se mener. C’est la seule façon de parvenir à former un nouveau gouvernement.”

Dans l’entourage du formateur, l’heure était à la discrétion. La façon dont les discussions allaient se poursuivre n’a pas encore été définie.

Les échéances se rapprochent. Si l’Arizona veut mettre sur pied un gouvernement et faire voter un budget au parlement avant la fin de l’année, elle ne peut plus perdre beaucoup de temps.

