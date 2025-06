Formation bruxelloise : le gouvernement limite la demande de dépassement pour le troisième trimestre

Le gouvernement bruxellois a sensiblement limité le dépassement budgétaire dans la nouvelle demande de douzièmes provisoires introduite pour les mois de juillet, août et septembre, est-il ressorti jeudi de la présentation de cette proposition par le ministre du Budget Sven Gatz (Open Vld) en commission des Finances du Parlement bruxellois.

Le ministre s’est attaché à démontrer que le gouvernement bruxellois en affaires courantes maintenait une “discipline budgétaire stricte et responsable”. Outre le fait le dépassement avancé pour la troisième tranche de douzièmes provisoires est limité à 9,5 douzièmes, à un niveau “beaucoup moins important que pour les périodes précédentes, le déblocage de cinq douzièmes envisagé pour la première tranche pour rencontrer des obligations contractuelles et légales n’a pas été concrétisé: seuls 2,55 douzièmes ont été dépensés, soit moins que les trois douzièmes théoriques”.

Selon le ministre, une première estimation indiquait que les recettes diminueraient de 103 millions en 2025. Une estimation récente montre que 40 millions de recettes supplémentaires peuvent être attendues, diminuant cette baisse d’autant. Sven Gatz a également fait état de plusieurs adaptations méthodologiques par rapport aux tranches précédentes. Toutes les dérogations ont dû être soumises à nouveau aux inspecteurs des finances, de sorte que les dérogations accordées pour les tranches précédentes n’ont pas été automatiquement prolongées.

► Lire aussi | Sans identification des masses d’économies d’ici fin juin, pas de budget d’urgence, prévient Sven Gatz

En ce qui concerne les crédits de personnel, on se base désormais exclusivement sur les besoins de chaque institution. Un dépassement général du budget, tel que connu par le passé, n’est plus d’actualité. Mais la situation budgétaire de la Région reste grave. “C’est pourquoi nous continuons à demander instamment à de prendre des mesures de conservation supplémentaires, comme la non-affectation des marges budgétaires sous-utilisées, la limitation des investissements à un minimum absolu et la rationalisation dans la politique du personnel”, a dit le ministre, en marge de la séance.

Belga